Британия ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России. Также страна намерена перекрыть стране-оккупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Британии.

Фото: ukrinform.ua

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«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, отрезая ее от ведения бизнеса с британскими секторами, имеющими решающее значение для российской экономики», — пишет пресс-служба.

Какие санкции ввела Британия против России:

российские предприятия теперь не смогут воспользоваться услугами британских бухгалтеров мирового класса, консультантов по управлению и PR. На них приходится 10% российского импорта в этих секторах.

«Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротством и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Сокращение доступа России к британским услугам оказывает большее давление на Кремль и, наконец, поможет обеспечить поражение Путина в Украине», — добавила Трасс.

социальные сети, интернет-сервисы и магазины приложений теперь должны блокировать контент двух основных источников дезинформации в России — RT и Sputnik;

«Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы начали блокировать их веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и программы, чтобы еще больше остановить распространение их лжи», — заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

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Физические лица, попавшие в список санкций:

Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании;

Александр Коц, военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда»;

Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

Юридические лица, попавшие в список санкций:

Всероссийское государственное телевидение и радиовещание;

ИнфоРос;

SouthFront;

Фонд стратегической культуры.

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Напомним

Ранее Минфин писал, что в США, Европейском союзе и G7 работают над запретом инвестировать в РФ, также могут наложить санкции на Сбербанк.

Правительства также увеличат санкции в отношении денежных учреждений и государственных компаний в России, а также введут санкции в отношении неуказанных русских должностных лиц и членов их семьи.

Источник: МинФин