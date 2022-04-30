При выезде за границу на собственном автомобиле необходимо иметь полис «Зеленая карта» — НБУ

Нацбанк рекомендует гражданам Украины, выезжающим за границу на собственном автомобиле, приобрести полис «Зеленая карта». Об этом говорится на сайте НБУ.

Согласно сообщению НБУ, 28 апреля регулятор получил от иностранных партнеров информацию, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей. «Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами», — подчеркнули в НБУ.

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Нацбанк также сообщает, что за 2 месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Заключить договор международного страхования «Зеленая карта» можно со скидкой 50% у украинских страховщиков.

Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок 15 дней, максимальный не превышает 1 год. Цена на страховой полис «Зеленая карта» определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. К тому же стоимость полиса «Зеленая карта» в Украине ниже, чем в большинстве стран.

В НБУ напоминают, что процесс оформления «Зеленой карты» существенно упрощен в связи с военным положением. Страны-члены системы «Зеленая карта» признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

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Источник: МинФин