Польша готовится к восстановлению Украины и переменам на рынке труда после войны

Украина после войны может стать привлекательным местом для работы для поляков, особенно высококлассных специалистов и инженеров, прогнозируют в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

фото: pravda.com.ua

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Польша готовится к восстановлению Украины

По данным издания Rzeczpospolita, Министерство государственных активов Польши направило запрос в польские госкомпании об их готовности участвовать в процессе восстановления Украины после окончания российского вторжения.

«Сейчас Польша усиливает связи с Украиной на политическом и на „человеческом“ уровне, в том числе принимая беженцев. А долгосрочным эффектом может стать еще большее усиление экономического сотрудничества. Впоследствии может появиться много интересных совместных инициатив — не только в культурном или личном, но и в деловом измерении», — утверждает владелец агентства по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, заявления о поддержке со стороны западных институций и инициативы украинского правительства по дерегуляции экономики приведут к тому, что украинцам будет выгодно оставаться работать на Родине после войны — повысятся зарплаты, появятся вакансии, особенно для мужчин.

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Как это повлияет на польский рынок труда

«С началом российского вторжения из Польши выехали несколько тысяч украинских мужчин, чтобы защищать Родину. Теперь в Украину возвращаются также женщины, которые раньше сбежали от войны и не смогли интегрироваться или найти работу в Польше. Ситуацию усугубляет тот факт, что если до начала войны около 30% вакансий для иностранцев были доступны для женщин, то сейчас таких вакансий уже почти нет», — говорит Евгений Кириченко.

Вера в победу Украины на востоке и юге и вывод российских войск с севера страны также побуждают украинских женщин возвращаться домой.

«Польским работодателям было бы действительно выгодно перестроить производственные процессы под труд украинок. Не только для того, чтобы временно залатать кадровые дыры, но и потому, что интеграция этих женщин в Польше — это единственный шанс, что к ним присоединятся их мужья и сыновья», — считает Евгений Кириченко.

Он также добавил, что польское правительство должно упростить легализацию работников из других стран — как из Центральной Азии, так и из Индии, Индонезии или Филиппин.

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Источник: МинФин