К работе вернулось 59% украинцев — опрос

Украинцы постепенно возвращаются к работе. Среди тех, кто работал до войны, сейчас работает 59%, хотя в марте таких было 46%. В частности, выросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% — начали работать на новой работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

фото: financedigest.com

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Что говорят респонденты

Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей — около 60%. Среди жителей юга работают 52%, востока — около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре страны, на юге и востоке. На западе же с начала апреля ситуация стабилизировалась.

В то же время 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы. Для сравнения: в марте было 53%, в начале апреля — 41%.

Половина опрошенных (54%), потерявших работу во время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место работы. 40% — не верят, среди них больше жителей сёл, людей старшего возраста и женщин.

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Важно, что две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% — готовы работать в другом регионе страны.

Больше тех, кто готов изменить свою профессию и место работы среди жителей восточных регионов.

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Как проводили опрос

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Сроки проведения: 26 апреля 2022 год.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин