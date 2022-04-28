Олег Гороховский рассказал, в какие страны выехало больше всего клиентов monobank во время войны

Сооснователь monobank Олег Гороховский поделился географией путешествий и пребывания клиентов банка за границей до и после войны России против Украины.

фото: visitukraine.today

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До начала войны

В январе 2022 года из 5,2 млн клиентов monobank за границей находились 317 743 человека (6,1%):

мужчин — 188 208 (59,3%)

женщин — 129 073 (40,7%)

Топ-10 стран:

84 449 — Польша (26,58%)

20784 — Германия (6,54%)

20 557 — Чехия (6,47%)

19007 — Египет (5,98%)

14875 — Россия (4,68%)

12 455 — Венгрия (3,92%)

12 091 — Турция (3,81%)

10 273 — Испания (3,23%)

7 399 — ОАЭ (2,33%)

7 306 — Франция (2,30%)

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После вторжения России

На сегодняшний день из 5,7 млн клиентов monobank за рубежом — 828 890 человек (14,5%):

мужчин — 297 041 (36%)

женщин — 527 984 (64%)

Топ-10 стран:

246 681 — Польша (29,76%)

135 299 — Германия (16,32%)

53 154 — Чехия (6,41%)

30 726 — Италия (3,71%)

25 988 — Испания (3,14%)

24 093 — Словакия (2,91%)

22 469 — Франция (2,71%)

20 055 — Россия (2,42%)

19 707 — Болгария (2,38%)

19 296 — Румыния (2,33%)

«Около 25 тыс. клиентов вернулись в Украину в апреле. Если сравнивать эти цифры с мартом, то в марте за границей было больше наших клиентов», — добавил Олег Гороховский.

Источник: МинФин