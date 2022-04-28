Финансы

Олег Гороховский рассказал, в какие страны выехало больше всего клиентов monobank во время войны

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 апреля, 2022
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Сооснователь monobank Олег Гороховский поделился географией путешествий и пребывания клиентов банка за границей до и после войны России против Украины.

фото: visitukraine.today

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До начала войны

В январе 2022 года из 5,2 млн клиентов monobank за границей находились 317 743 человека (6,1%):

  • мужчин — 188 208 (59,3%)
  • женщин — 129 073 (40,7%)

Топ-10 стран:

  • 84 449 — Польша (26,58%)
  • 20784 — Германия (6,54%)
  • 20 557 — Чехия (6,47%)
  • 19007 — Египет (5,98%)
  • 14875 — Россия (4,68%)
  • 12 455 — Венгрия (3,92%)
  • 12 091 — Турция (3,81%)
  • 10 273 — Испания (3,23%)
  • 7 399 — ОАЭ (2,33%)
  • 7 306 — Франция (2,30%)

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    После вторжения России

    На сегодняшний день из 5,7 млн клиентов monobank за рубежом — 828 890 человек (14,5%):

    • мужчин — 297 041 (36%)
    • женщин — 527 984 (64%)

    Топ-10 стран:

  • 246 681 — Польша (29,76%)
  • 135 299 — Германия (16,32%)
  • 53 154 — Чехия (6,41%)
  • 30 726 — Италия (3,71%)
  • 25 988 — Испания (3,14%)
  • 24 093 — Словакия (2,91%)
  • 22 469 — Франция (2,71%)
  • 20 055 — Россия (2,42%)
  • 19 707 — Болгария (2,38%)
  • 19 296 — Румыния (2,33%)

    • «Около 25 тыс. клиентов вернулись в Украину в апреле. Если сравнивать эти цифры с мартом, то в марте за границей было больше наших клиентов», — добавил Олег Гороховский.

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 апреля, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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