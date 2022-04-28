Финансы
Олег Гороховский рассказал, в какие страны выехало больше всего клиентов monobank во время войны
Сооснователь monobank Олег Гороховский поделился географией путешествий и пребывания клиентов банка за границей до и после войны России против Украины.
фото: visitukraine.today
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До начала войны
В январе 2022 года из 5,2 млн клиентов monobank за границей находились 317 743 человека (6,1%):
- мужчин — 188 208 (59,3%)
- женщин — 129 073 (40,7%)
Топ-10 стран:
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После вторжения России
На сегодняшний день из 5,7 млн клиентов monobank за рубежом — 828 890 человек (14,5%):
- мужчин — 297 041 (36%)
- женщин — 527 984 (64%)
Топ-10 стран:
«Около 25 тыс. клиентов вернулись в Украину в апреле. Если сравнивать эти цифры с мартом, то в марте за границей было больше наших клиентов», — добавил Олег Гороховский.
Источник: МинФин