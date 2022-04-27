Украинская Зеленая карта или автогражданка в Европе? Что выгоднее покупать

Украинцы, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, должны обязательно приобрести полис страхования ответственности перед третьими лицами. Это может быть либо Зеленая карта, оформленная в Украине (до или после пересечения границы), либо полис автогражданки, выписанный в той стране, куда въехало авто. Об этом во время вебинара «Как работают Зеленая карта и каско за рубежом» рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач.

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Сколько стоит страховка

По словам Дарьи Горбач, покупать полис в Украине однозначно выгоднее, чем в Европе.

Она привела пример, что стоимость полиса гражданской ответственности автовладельца в Польше составляет 400 евро или 40 евро на 1 месяц.

В Германии стоимость полиса на 12 месяцев стартует от 900 евро, на месяц — от 150 евро.

Украинская Зеленая карта будет стоить 210 евро в год или 19 евро в месяц. Такая низкая цена обусловлена тем, что с начала марта 2022 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины ввело скидки на 50% на все полисы Зеленой карты на срок 15 или 30 дней.

«Поэтому покупать полис в Украине гораздо выгоднее, особенно если вы планируете пересекать границы нескольких стран», — отмечает Дарья Горбач.

Существует ли бесплатная автогражданка

Как рассказала Дарья Горбач, в настоящее время несколько стран предлагают украинским водителям бесплатные полисы или берут на себя их страховую защиту.

Например, некоторые польские страховщики предоставляют бесплатно полисы автогражданки сроком на 30 дней. Их агентов можно найти на пунктах пересечения границы с польской стороны.

Немецкие страховщики берут на себя возмещение ущерба, причиненного украинскими водителями, до 31 мая этого года.

Источник: МинФин