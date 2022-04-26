Новая волна covid-19 вызвала масштабное падение на китайских рынках

Беспокойство инвесторов по поводу ущерба, который нанесет Китаю его политика «Нулевого covid», вызвало 24 апреля масштабное падение на китайских рынках капитала. Обрушилось все, от акций и сырья до юаня, сообщает Bloomberg.

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Эталонный индекс CSI 300 за день упал на 5%, стерев все свои достижения за март. Юань упал до самого слабого уровня за 17 месяцев из-за страха инвесторов перед ростом оттока капитала, а нефть упала ниже $100 из-за ожиданий падения спроса в Китае.

Китай против ковида

Шанхай, самый большой город страны, почти полностью закрылся из-за вспышки covid, но при этом количество зараженных продолжает расти. Ситуация еще более ухудшилась, когда власти ввели принудительное тестирование в районе Пекина и закрыли часть города на карантин. Чиновники предупредили, что количество случаев заражения продолжает расти.

Это делает перспективы экономического роста Поднебесной, на который уже негативно влияют кризис сектора недвижимости и чрезмерное регулирование, еще более мрачными.

Цзюнхен Ли, основатель JL Warren Capital, в интервью изданию назвал коронакризис «самым сложным моментом для страны, с точки зрения экономики, за несколько десятилетий».

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Еще одним фактором падения стало разочарование инвесторов, так и не увидевших многих из обещанных правительством шагов по стимулированию экономики. 22 апреля центробанк страны в очередной раз пообещал гарантировать стабильность. Рынок проигнорировал заявление.

Аналитики уже скорректировали свои прогнозы по росту ВВП КНР в этом году ниже целей компартии в 5,5%.

Как реагирует рынок

SSE, один из ключевых индексов, за которыми наблюдают инвесторы, обвалился на 5,1%, пробив психологически важную отметку в 3000.

Корпоративный долг также не избежал падения: 25 апреля китайские высокодоходные долларовые облигации подешевели на 2 цента за доллар, при чем больше всего пострадали девелоперы.

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Пессимистические прогнозы по экономической активности также ударили по сырью: потери нефти за день поставили рекорд с начала пандемии, а железная руда упала на 12%, перед тем как отыграла почти половину потерь.

Источник: МинФин