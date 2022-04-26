Нефтяное эмбарго стало приемлемым для Германии — министр экономики ФРГ

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что его страна готова приостановить поставки российской нефти. Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на Süddeutsche Zeitung.

Фото: apnews.com

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«Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии», — сказал политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.

«Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива — задача ближайших дней», — сказал Габек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведта. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией «Роснефть».

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До сих пор Габек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.

Напомним

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что Германия может прекратить импорт российской нефти до конца года, а газа — в 2024 году.

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В то же время представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель заявлял, что государства-члены блока не поддерживают введение полного эмбарго или штрафных санкций на импорт российской нефти и газа.

Источник: МинФин