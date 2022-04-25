Европа впервые за 2 года покупает нефть из ОАЭ для замены российской

Французская TotalEnergies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в начале мая в Европу. Это первые поставки за два года, передает ЭП со ссылкой на Reuters.

Фото: arabnews.com

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CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1−3 мая.

Нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.

Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения РФ в Украину.

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Трейдеры ожидают, что в ближайшие месяцы в Европу будут отправлены больше партий сырой нефти из Абу-Даби, так как ЕС готовит новые санкции против импорта российской нефти. Это, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше Азии.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток «перестраивается», чтобы реагировать на изменения в поставках российской нефти.

Контекст

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечив в 2020 году 26% импортируемой нефти. Ранее глава МИД Германии заявила, что ее страна уже к концу года прекратит импортировать российскую нефть.

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По подсчетам Института международных финансов, если против России не будет введено полное нефтегазовое эмбарго, она сможет заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд в 2022 году.

Источник: МинФин