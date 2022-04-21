Социальную помощь переселенцам теперь можно оформить в «Дие»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в «Дии» запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

фото: thedigital.gov.ua

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Социальная помощь в «Дии»

«Люди, которые были вынужденны покинуть свой дом и переехать в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в «Дии» и получить выплату от государства — для себя и своих детей», — пишет он в телеграмме.

Переселенцы могут получать ежемесячно 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на каждого ребенка. Деньги можно получить на карту єПідтримка и потратить на что угодно (или снять наличные).

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Важно знать

Услуга в приложении «Дия» касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность подать заявку на помощь для всех переселенцев.

Обновляйте приложение «Дия», чтобы воспользоваться услугой. Более подробную информацию о социальных пособиях пострадавшим от войны — читайте на сайте.

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Как писал «Минфин», государство будет выплачивать материальную помощь внутренним переселенцам и тем, кто помогает им с жильем и работой.

Источник: МинФин