Китай продолжает скупать российский уголь по дешевке

Китайский импорт коксующегося угля из РФ в марте вырос до 1,4 млн т. В феврале он составлял 1,1 млн т, а в марте 2021 — 590 000 т. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные китайской таможни.

Фото: ukrinform.net

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

Китай использует огромную скидку, по которой Россия вынуждена продавать свой уголь, ведь другие крупные покупатели, в частности, ЕС и Япония отказываются его покупать. Хотя цена на российский уголь и выросла в прошлом году, оно все еще намного дешевле малазийского или монгольского, пишет издание.

Этим КНР дает понять, что до сих пор заинтересована в импорте энергоносителей из своего сырьевого придатка, несмотря на препятствия, созданные финансовыми санкциями и бойкотом перевозчиков.

И хотя Поднебесная стремится нарастить свою добычу угля, ее шахты добывают сравнительно низкокачественное топливо, которое не может использоваться сталеплавильными заводами. Китайская сталеварная отрасль до сих пор зависит от импортного коксующегося угля.

Читайте также: Война России против Украины: российские активы скупят по дешевке китайцы

Импорт других энергоносителей падает

В то же время, импорт Китаем энергетического угля, используемого в ТЭС, значительно упал, из-за комбинации более теплой погоды и увеличения собственной добычи. Таким образом, общий импорт российского угля за год упал на 31% и составил 3,1 млн т.

Импорт СПГ за год сократился на 2%, до 321 000 т. Об импорте газа через ГТС Китай уже третий месяц не докладывает.

Напомним

Евросоюз планирует запретить импорт российского угля уже с середины августа этого года.

Читайте также: РФ продолжает увеличивать скидку на свою нефть

Индия также решила воспользоваться моментом и импортировала из РФ 1,04 млрд тонн угля по сниженной цене.

Источник: МинФин