Цены на свет в ближайшие полгода повышать не будут

Кабинет министров Украины продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

фото: kh.vgorode.ua

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Что это значит

Цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-ч (с НДС), для потребителей больше 250 кВт-ч — 1,68 грн/кВт-ч.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что минимум на полгода цена электричества для объемов, которые не превышают 250 кВт-ч, меняться не будет.

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Как писал «Минфин», Всемирный банк прогнозирует, что количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% по сравнению с довоенными 18%.

Источник: МинФин