Главное за четверг: Европарламент призвал не медлить с жесткими санкциями против РФ, международные резервы Украины выросли до $28,1 млрд

Немедленно ввести полное нефтегазовое эмбарго РФ: Европарламент призвал не медлить с жесткими санкциями

Европарламент призвал ЕС к немедленному эмбарго нефти и газа из РФ. Депутаты также требуют отключения от SWIFT всех российских банков и запрета их кораблям заходить в чужие территориальные воды. Европейские депутаты поддержали соответствующую резолюцию, в которой обращаются в Совет Европы ввести такие жесткие санкции из-за зверств российской армии, которая она совершает в Украине.

Угольное эмбарго РФ переносится на месяц — Reuters

Евросоюз введет угольное эмбарго против РФ, но сделает это на месяц позже, чем ожидалось. На отсрочке давила Германия.

Международные резервы Украины выросли до $28,1 млрд

По итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, они составили $28,1 млрд.

Компенсация за разрушенное жилье: как получить и когда заплатят

За несколько дней работы нового сервиса украинцы зарегистрировали в Дії 25,49 тыс. заявок на компенсацию уничтоженного во время войны жилья. Что еще придется сделать, чтобы обрести новый дом, и как скоро оставшиеся без крова украинцы смогут отпраздновать новоселье, разбирался «Минфин».

Источник: МинФин