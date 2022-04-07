Главное за четверг: Европарламент призвал не медлить с жесткими санкциями против РФ, международные резервы Украины выросли до $28,1 млрд
Немедленно ввести полное нефтегазовое эмбарго РФ: Европарламент призвал не медлить с жесткими санкциями
Европарламент призвал ЕС к немедленному эмбарго нефти и газа из РФ. Депутаты также требуют отключения от SWIFT всех российских банков и запрета их кораблям заходить в чужие территориальные воды. Европейские депутаты поддержали соответствующую резолюцию, в которой обращаются в Совет Европы ввести такие жесткие санкции из-за зверств российской армии, которая она совершает в Украине.
Угольное эмбарго РФ переносится на месяц — Reuters
Евросоюз введет угольное эмбарго против РФ, но сделает это на месяц позже, чем ожидалось. На отсрочке давила Германия.
Международные резервы Украины выросли до $28,1 млрд
По итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, они составили $28,1 млрд.
Компенсация за разрушенное жилье: как получить и когда заплатят
За несколько дней работы нового сервиса украинцы зарегистрировали в Дії 25,49 тыс. заявок на компенсацию уничтоженного во время войны жилья. Что еще придется сделать, чтобы обрести новый дом, и как скоро оставшиеся без крова украинцы смогут отпраздновать новоселье, разбирался «Минфин».
Источник: МинФин