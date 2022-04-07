Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP

Уоррен Баффет приобрел 11% бумаг производителя компьютеров HP и стал самым крупным акционером компании. Покупка миллиардеру обошлась около $4,2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

0

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Баффет стал владельцем почти 121 млн акций. До этого самыми крупными инвесторами компании были Vanguard Group и BlackRock, доли которых составляли почти 11% и чуть больше 10% соответственно, пишет издание со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence.

После новости о покупке со стороны Berkshire Hathaway (это фонд Баффета) акции HP выросли почти на 17% и 07.04.2022 в 17:22 по киевскому времени стоят $40.

Читайте также: Акции Twitter выросли более чем на 25% после того, как Илон Маск приобрел 9% акций социальной сети

Источник: МинФин