Финансы

Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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Уоррен Баффет приобрел 11% бумаг производителя компьютеров HP и стал самым крупным акционером компании. Покупка миллиардеру обошлась около $4,2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Баффет стал владельцем почти 121 млн акций. До этого самыми крупными инвесторами компании были Vanguard Group и BlackRock, доли которых составляли почти 11% и чуть больше 10% соответственно, пишет издание со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence.

После новости о покупке со стороны Berkshire Hathaway (это фонд Баффета) акции HP выросли почти на 17% и 07.04.2022 в 17:22 по киевскому времени стоят $40.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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