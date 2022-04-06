Финансы

В ЖК «Новая Англия» возобновляется строительство

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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Жизнь возвращается в Киев. Вслед за открытием кафе, магазинов, аптек столичные строители возобновили строительство жилых комплексов.

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Первой компанией, начавшей строительно-монтажные работы на столичном рынке недвижимости, стала компания «ROYAL HOUSE», возобновившая строительство жилого комплекса «Новая Англия».

Так, начиная с 5 апреля 2022 г. в «Новой Англии» строительная бригада приступила к работам в доме «Линкольн» (5 очередь строительства), постепенно возобновятся работы и по другим домам комплекса. Напомним, что из последнего отчета о ходе строительства в этом доме завершались работы по монтажу 20-го этажа в двух секциях.

Несмотря на военные действия, команда ROYAL HOUSE выполняет свои обязанности перед инвесторами и жителями комплекса. В первые дни войны своим инвесторам компания приостановила требования по платежу рассрочки сроком 3 месяца. В настоящее время большинство работников сервисной службы Новой Англии остаются на своих рабочих местах, обеспечивая охрану комплекса и его жизнедеятельность.

С первых дней войны «ROYAL HOUSE» занимала и продолжает активную позицию в помощи ВСУ, строительстве блокпостов в Киеве и области, изготовлении противотанковых «ежей», построении укреплений столицы и области, помогает строительными материалами, техникой и людьми.

Мы надеемся, что скоро украинцы вернутся домой в мирный Киев, а мы достроим «Новую Англию».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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