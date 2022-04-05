В «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будет

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не намерена объявлять дефолт по своим кредитным обязательствам, заверил глава правления компании Владимир Кудрицкий в интервью Interfax.

фото: biz.censor.net

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О чем идет речь

«Мы не собираемся объявлять дефолт ни по „зеленым“ облигациям, которые мы выпустили в прошлом году, ни по кредитам, которые мы взяли у международных или украинских банков. Там, где нам договоры позволяют что-то рассрочивать и откладывать, пользуясь положениями контрактов, мы это делаем. Но то, что мы должны платить, мы дисциплинированно платим», — утверждает Кудрицкий.

По его словам, компания в будущем намерена продолжить работу на финансовых рынках для восстановления разрушенной в результате российского военного вторжения инфраструктуры.

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В то же время электроэнергетическая отрасль в условиях войны столкнулась с проблемой падения платежной дисциплины и снижения ликвидности на рынке.

Как отметил глава «Укрэнерго», потенциальным источником восстановления ликвидности украинского электроэнергетического рынка является раскрытие экспортного потенциала страны благодаря объединению украинской и европейской энергосистем.

Европейская энергосистема

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что процесс синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии.

Герман Галущенко подчеркнул, что Украина уверенно двигается в направлении укрепления своей энергетической независимости. Министр выразил надежду, что Европа также пойдет по соответствующему пути и откажется, в частности, от российского газа.

Источник: МинФин