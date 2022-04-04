В Киеве возобновят прокат велосипедов и электросамокатов

Компания Bolt и Bikenow возобновляет прокат электросамокатов и велосипедов в Киеве, сообщает портал ain.ua.

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Так, в Bolt сообщили, что проводятся переговоры с администрацией города для безопасного возобновления работы сервиса. «Пока команда Bolt решает операционные вопросы и в ближайшее время возобновит работу сервиса аренды электросамокатов в Киеве», — заявил представитель Bolt Антон Милка.

В этом году возобновить прокат велосипедов в Киеве планирует компания Bikenow. В Киеве компания планирует, прежде всего, запустить прокат велосипедов, поскольку поездки на них безопаснее.

«После старта велосипедов будем работать над стартом самокатов. Но самокаты больше для фана, чем для перемещений по городу, потому что требуют большего обслуживания на замену батарей, сейчас это очень тяжело», — заявил соучредитель Bikenow Алексей Кладов.

Кроме этого, компания планирует запустить прокат электросамокатов во Львове.

Доставка также работает

Как ранее сообщал «Минфин», сервис курьерской доставки Glovo вместе с компанией Mastercard объявили о совместной инициативе — в течение апреля доставка всех заказов в Киеве, Днепре и Одессе будет бесплатной.

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По состоянию на 31 марта в приложении Glovo представлено 40% заведений по сравнению с довоенным временем. В частности, в Киеве, Днепре и Одессе сервис возобновил сотрудничество с более чем 300 партнерами.

Источник: МинФин