Правительство может ввести безусловный доход на определенный период — советник президента

Правительство рассматривает возможность введения так называемого безусловного дохода для населения на период после завершения войны. Об этом в эфире телемарафона сказал советник президента Украины Олег Устенко, передает Укринформ.

Фото: ua.news

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«Правительством рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для нашего населения, находящегося в затруднительном положении. То, о чем говорили в довоенные годы и что не находило поддержки, сейчас должно работать. Определенные суммы будут выделяться населению в течение длительного промежутка времени после войны», — отметил Устенко.

Также, по его словам, поддержку получат и предприниматели.

«Будет проведена полная инвентаризация, которая уже, кстати, началась, и потом будут выделяться средства нашим предпринимателям, чтобы компенсировать им те убытки, которые они понесли. Когда их предприятия были уничтожены, у них не осталось материальных активов», — сказал советник президента.

Он подчеркнул, что за все должна заплатить страна-агрессор.

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«Обязательно должны поступать средства от репараций и контрибуций. И из этих источников в течение длительного периода будут выделяться средства на компенсацию полностью уничтоженного имущества наших предпринимателей», — сказал Устенко.

Что такое универсальный базовый доход

Универсальный базовый доход — одна из самых популярных в мире «больших идей» начала 21 века.

Его концепция предполагает равные денежные выплаты всем членам общества. Объем таких выплат сравним с расходами на условный «базовый» уровень потребления, более известный как «безусловный базовый доход».

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Цена вторжения

По информации Киевской школы экономики, война причинила ущерб — замедлила, уменьшила и даже остановила — 86% украинских компаний.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль оценил ущерб от войны более чем в $1 триллион. Падение ВВП составляет 35%

Источник: МинФин