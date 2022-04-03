YouControl запускает платформу для обнаружения скрытых российских и беларуских активов

Аналитическая система YouControl запускает платформу RuAssets, выявляющую причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и беларуским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества.

Фото: youcontrol.com.ua

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«RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, имеющим связи с РФ или Беларусью. Ведь для компаний такое сотрудничество — значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные», — объясняют учредители цель проекта.

YouControl утверждает, что платформа позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников. То есть, если у человека есть даже косвенный контакт — через родственников, работу, должностные полномочия — инструмент покажет связь как возможный фактор риска.

Также RuAssets:

Содержит наиболее полный список российских и белорусских PEP из более чем 100 источников.

Анализирует данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы (15+ стран).

Проверка юридических и физических лиц в более чем 50 международных санкционных списках.

Сигнализирует о связанности с военными террористами и пропагандистами (реестры уголовных лиц, список силовиков РФ).

Журналисты, уполномоченные представители органов государственной власти и правоохранительных органов могут пользоваться платформой бесплатно.

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Напомним

Как писал «Минфин», ранее YouControl совместно с Министерством обороны Украины и при поддержке международного фонда «Возрождение» создали онлайн-платформу «Люди для Украины».

Цель проекта — объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит профильным специалистам Минобороны в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

Источник: МинФин