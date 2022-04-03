NFT-музей войны уже собрал более $600 тысяч в поддержку Украины
Созданный 25 марта NFT-музей войны уже позволил собрать более $600 тысяч, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Фото: metahistory.gallery
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Музей Метаистории за первый же день продажи виртуальных экспонатов собрал более $600 тысяч в поддержку Украины. Всего было продано 1282 цифровых художественных произведения.
Собранные средства поступят на официальный криптокошелек Министерства цифровой трансформации.
Посетить Музей Метаистории и приобрести цифровое художественное произведение можно по ссылке .
Напомним
25 марта Минцифра и украинское блокчейн-сообщество создали NFT-музей войны. По словам министра Михаила Федорова, музей поможет распространить правду о российских военных преступлениях, совершенных против украинцев.
Министр также рассказал, что все произведения в музее представлены в цифровом виде как NFT и их может приобрести любой. Главная цель такого музея — собрать средства, чтобы восстановить украинские музеи и театры, пострадавшие от рук оккупантов.
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Для международных NFT-коллекционеров это уникальная возможность дополнить свою художественную коллекцию историческими цифровыми артефактами и поддержать Украину.
Что такое NFT
NFT является своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.
Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT — уникален или имеет ограниченное количество копий. Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).
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Если у вас есть уникальный невзаимозаменяемый токен, то вы можете быть уверенными: такого нет больше ни у кого.
Источник: МинФин