NFT-музей войны уже собрал более $600 тысяч в поддержку Украины

Созданный 25 марта NFT-музей войны уже позволил собрать более $600 тысяч, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Фото: metahistory.gallery

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Музей Метаистории за первый же день продажи виртуальных экспонатов собрал более $600 тысяч в поддержку Украины. Всего было продано 1282 цифровых художественных произведения.

Собранные средства поступят на официальный криптокошелек Министерства цифровой трансформации.

Посетить Музей Метаистории и приобрести цифровое художественное произведение можно по ссылке .

Напомним

25 марта Минцифра и украинское блокчейн-сообщество создали NFT-музей войны. По словам министра Михаила Федорова, музей поможет распространить правду о российских военных преступлениях, совершенных против украинцев.

Министр также рассказал, что все произведения в музее представлены в цифровом виде как NFT и их может приобрести любой. Главная цель такого музея — собрать средства, чтобы восстановить украинские музеи и театры, пострадавшие от рук оккупантов.

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Для международных NFT-коллекционеров это уникальная возможность дополнить свою художественную коллекцию историческими цифровыми артефактами и поддержать Украину.

Что такое NFT

NFT является своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT — уникален или имеет ограниченное количество копий. Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

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Если у вас есть уникальный невзаимозаменяемый токен, то вы можете быть уверенными: такого нет больше ни у кого.

Источник: МинФин