Если Запад не введет полное эмбарго на энергоносители РФ, они принесут ей $321 млрд до конца года

Если против России не будет введено полное нефтегазовое эмбарго, она сможет заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд в 2022 году. Это позволит агрессору закончить год с рекордным профицитом текущего счета в $240 млрд. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Фото: foxbusiness.com

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Рекордно высокие цены на энергоносители позволят РФ даже с учетом сокращения продаж получить около $321 млрд выручки, что более чем на треть превышает показатель 2021 года. Это же приведет к рекордному профициту текущего счета, который, по словам Института международных финансов, может достичь $240 млрд.

«Наибольший двигатель профицита текущего счета России продолжает выглядеть стабильным. Даже с существующими санкциями, похоже, что значительный приток жесткой валюты в Россию будет продолжаться», — заявили экономисты Института международных финансов.

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Но эмбарго может все изменить

Однако прогноз может полностью измениться при эмбарго на продажу энергоносителей. Хотя российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в текущем месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.

На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов бюджета в прошлом году. И способность России их продавать может быть единственным, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

IIF оценивает, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США приведет к сокращению поставок более чем на 20% и может стоить России до $300 млрд экспортных поступлений.

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Мадина Хрусталева, аналитик TS Lombard, отметила, что «санкции уничтожат неэнергетическую часть экономики, поэтому Россия будет еще больше зависеть от энергетики».

Напомним

США запретили импорт российской нефти и газа еще 8 марта.

Однако Европейский союз, более зависимый от российских энергоносителей, сможет отказаться от поставки российского газа в течение двух лет, как заявил Высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

Достичь этой цели вызвались помочь США, подписавшие с ЕС соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года.

Кроме того, Канада до конца года увеличит экспорт энергоресурсов на 7%. Это поможет перекрыть возникшие на мировом краткосрочные потери из-за ограничения импорта российской нефти и газа.

Источник: МинФин