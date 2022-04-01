Обменивайте криптовалюту прямо на Минфин

Криптовалюта давно стала мейнстримом, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы не отставать от современных тенденций. Так что интеграция с одним из ведущих мгновенных крипообменников LetsExchange.io стала логичным шагом в развитии направлений работы с нашими пользователями.

Теперь, наши пользователи могут менять криптовалюту, более 370 монет, прямо здесь, на нашем сайте во вкладке «Криптовалюта» через виджет LetsExchange.io. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь криптовалютный кошелек, так как именно туда и будут отправлены приобретенные монеты.

Обратите внимание на возможность выбирать между фиксированной и плавающей ставкой (fixed vs. floating rate). При выборе фиксированной ставки обмен будет завершен по курсу, действительному на момент, когда пользователь его «зафиксировал». То есть, пользователь получит то количество монет, которое отображается в виджете.

При выборе плавающей ставки курс обмена может меняться в процессе обмена, то есть сумма, полученная пользователем, может отличаться от той, которая изначально отображалась в виджете.

По умолчанию в виджете выбрана плавающая ставка.

Процесс обмена очень прост. Достаточно следовать пошаговым инструкциям в виджете:

1. Пользователь выбирает из списка монету, которую нужно продать.

И указывает сумму для продажи.

2. Далее пользователь выбирает монету, которую необходимо купить.

Сумма покупки будет рассчитана автоматически и отобразится здесь.

3. После этого пользователю нужно ввести свой адрес получателя (адрес кошелька, куда будут отправлена приобретенная криптовалюта).

4. После ввода данных нужно нажать на кнопку Let’s Exchange.

5. Далее отобразится окно с запросом подтвердить правильность информации. Проверьте еще раз все данные, если информация верна, нажмите на Accept.

6. После подтверждения данных обмена отобразится адрес кошелька. Туда необходимо сделать депозит — внести криптовалюту, которую пользователь хочет продать.

Можно скопировать адрес кошелька для отправки монет либо можно отсканировать QR код.

После того как депозит будет внесен, SmartRate алгоритм просканирует доступные предложения и выберет транзакцию с самыми выгодными условиями. После этого обмен будет завершен, а приобретенная криптовалюта — отправлена на кошелек, указанный пользователем.

Посмотреть видео процесса обмена можно по ссылке:

Обратите внимание на некоторую специфику, характерную для совершения транзакций в криптовалюте. Все транзакции, которые вы совершаете в криптовалюте, необратимы. Это значит, что если пользователь сделает ошибку в адресе кошелька, то все средства будут безвозвратно утеряны. Хотя служба поддержки LetsExchange.io и работает круглосуточно и решает максимально эффективно все проблемы, с которыми пользователи периодически сталкиваются при обменах, как только транзакция будет записана в блокчейне, обратить процесс уже невозможно. И если вы допустили ошибку в данных, которые вы предоставили для совершения транзакции, то только вы несете ответственность за утерю средств.

Почему мы остановились на интеграции именно с LetsExchange? Наш сервис стремится предоставлять максимально качественные услуги нашим пользователям, и упомянутая криптовалютная биржа разделяет с нами этот подход. Пользуясь виджетом платформы для обмена криптовалют, наши пользователи могут рассчитывать на следующие преимущества.

Полная анонимность. Никто не требует от пользователей предоставлять информацию персонального или финансового характера, чтобы получить доступ к сервису. Все совершенно анонимно.

Отсутствие ограничений. Пользователи могут менять столько монет и столько раз, сколько считают нужным.

Лучшие условия для каждой сделки. SmartRate алгоритм сравнивает условия на множестве платформ-провайдеров ликвидности и выбирает транзакцию с самыми выгодными условиями для каждого обмена.

Некастодиальные услуги. Пользователям не нужно отправлять свои средства на сторонний кошелек или хранить их на стороннем сервисе. Все средства хранятся на кошельке пользователя.

Так что теперь обменивать криптовалюту можно прямо здесь, у нас на сайте в разделе «Криптовалюта». Процесс обмена максимально прозрачен, пользователи могут загрузить выписку со всеми деталями транзакции сразу после завершения обмена. А в случае возникновения вопросов всегда можно обратиться в службу поддержки LetsExchange.

Источник: МинФин