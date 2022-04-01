Финансы
Индия покупает российскую нефть с дисконтом
Индия покупает у России нефть Urals с дисконтом до $35, сообщает Bloomberg.
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Такие большие скидки Россия вынуждена предоставлять из-за санкционного давления, «снижающего аппетит к ее баррелям».
Скидка может помочь России уговорить Индию увеличить объемы закупок нефти, полагают источники Bloomberg. Экспорт российской нефти в Индию в марте уже увеличился в 4 раза.
По сообщению Reuters, значительное увеличение импорта российской нефти Индией может подвергнуть страну «большому риску» из-за усиливающихся санкций США против России.
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Источник: МинФин