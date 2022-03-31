Украинцы зарегистрировали более тысячи новых ФОПов — Опендатабот

28 марта возобновилась регистрация ФОПов в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на портале «Дия». За первые сутки зарегистрировали 1048 новых бизнесов. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ЕГР.

фото: ukrinform.ru

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Для сравнения: за неделю в соответствующий период 2021 года было зарегистрировано 5114 новых бизнесов. В общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тыс. ФОПов в месяц.

Больше всего новых дел открылось в сферах предоставления информационных услуг, ІТ-сфере и розничной торговле.

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Напомним, что с начала российско-украинской войны реестр был отключен для сохранения данных украинцев. В настоящее время работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале Дия.

С помощью АРІ Опендатабот можно получать выдержки по ФОПам. Если вам нужна выдержка, откройте Опендатабот в мессенджере или приложении и отправьте боту РНОКПП.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин