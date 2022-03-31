Международная помощь Украине: 95% — кредиты, которые нужно возвращать после войны

Объем грантовой (безвозвратной) помощи в структуре финансирования, над привлечением которого работает Министерство финансов Украины, составляет до 5% или около 360 млн евро. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

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Из предполагаемой суммы грантов, о которых договорилась Украина, мы уже получили 110 млн евро от правительства Италии. «Для нас было приоритетно, чтобы страны оказывали нам грантовую помощь. Потому что кредитная помощь носит возвратный характер и создает определенную нагрузку на следующие годы», — пояснил министр.

Но большинство средств, которые привлекает сейчас Украина, придется возвращать. «Да, это льготные условия, да, это максимально долгий срок привлечения. В частности, МВФ и Всемирный банк — это более 15 лет на возврат этих средств», — напомнил Марченко.

Сколько денег уже получили

По словам министра, Украина сейчас ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении помощи на общую сумму 6 млрд евро. В бюджет уже получено около 3 млрд евро.

В частности:

МВФ предоставил финансовую помощь в размере $1,4 млрд

Макрофинансовая помощь от Евросоюза: в бюджет поступило 600 млн евро

Помощь Всемирного банка — 312 млн евро

Европейский инвестиционный банк выделил 639 млн евро

Грантовая помощь от правительства Италии — 110 млн евро

Что получим вскоре

На финальной стадии находится договоренность с Канадой о предоставлении двустороннего международного кредита на сумму $500 млн.

Украина продолжает работать над привлечением средств от Великобритании, Нидерландов, Германии, Швеции.

28 марта 2022 г. Министерство финансов Украины подписало договор с Французским агентством развития о получении кредита в объеме 300 млн. евро на льготных условиях.

Вместе с Канадой Украинский Минфин сейчас разрабатывает механизм распределения специальных прав заимствования (СДР), которые МВФ передал странам-членам в августе 2021 года. Украина использовала свои средства на погашение долгов в прошлом году.

«Надеемся, что другие страны смогут передать Украине свои права на специальные права заимствования, чтобы мы могли обеспечить выполнение своих обязательств», — сообщил Марченко.

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Источник: МинФин