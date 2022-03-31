Финансы

Главное за четверг: что будет с акциями ушедших из России компаний, польские банки ужесточают финмониторинг

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Что произошло с акциями ушедших из России компаний

С начала полномасштабной войны РФ против Украины страну-агрессора покинули или приостановили в ней деятельность не менее 450 иностранных компаний. — Такие подсчеты обнародовал Йельский университет. Обычно подобные решения означают потерю доходов и рыночной доли, что негативно отражается на стоимости акций. Что действительно произошло с бумагами тех, кто заявил о намерении уйти с российского рынка, разобрался «Минфин» — результаты исследования нас поразили.

Путин угрожает прекратить экспорт газа в Европу

Путин подписал указ о прекращении экспорта газа в Европу в случае отказа от оплаты в рублях.

Финмониторинг: Польские банки ужесточают контроль за средствами украинских беженцев

Польские банки изменяют правила обслуживания украинцев. В частности, лимит на зачисление средств на текущий счет уменьшен до €15 тыс. в месяц.

ООН выплатит внутренним переселенцам в Украине дополнительно по 2220 гривен

ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Деньги можно получить в отделениях Укрпочты. Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства (2000 гривен на человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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