Минфин привлек более 3 миллиардов от размещения военных облигаций

Министерство финансов Украины во вторник, 29 марта, разместило военные облигации на сумму более 3 миллиардов гривен. Денежные средства будут направлены на армию. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

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Инвесторам предлагали два выпуска ОВГЗ в гривне:

на 6 месяцев под 10% годовых

на 1,3 года под 11% годовых

Наибольшей популярностью пользовались годовые облигации.

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки:

Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

Купить военные облигации от ICU с доходностью 11%. Для пользователей «Минфина» — без комиссий

Источник: МинФин