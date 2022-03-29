Минфин привлек более 3 миллиардов от размещения военных облигаций
Министерство финансов Украины во вторник, 29 марта, разместило военные облигации на сумму более 3 миллиардов гривен. Денежные средства будут направлены на армию. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
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Инвесторам предлагали два выпуска ОВГЗ в гривне:
- на 6 месяцев под 10% годовых
- на 1,3 года под 11% годовых
Наибольшей популярностью пользовались годовые облигации.
Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки:
Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.
- Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.
- Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.
- Таскомбанк — 300 000 грн.
- ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.
Купить военные облигации от ICU с доходностью 11%. Для пользователей «Минфина» — без комиссий
Источник: МинФин