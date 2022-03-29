Как «Минфин» менял наличную гривну на леи. Жизнь в Бухаресте

На прошлой неделе НБУ опубликовал список иностранных банков, которые меняют наличную гривну на местную валюту по оптимальному курсу. Семья одного из журналистов «Минфина» сейчас находится в Бухаресте. Мы решили проверить на собственном опыте, как меняют гривны на румынские леи.

Фото: Romania TV

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В Румынии обмен украинской гривны на леи производит Banca Comercială Română (BCR).

Мы заглянули в одно из отделений банка в центре столицы. Буквально перед нами гривну сдавала другая украинская семья, которая покинула отделение с весьма круглой суммой румынской валюты.

Напомним, что лимит обмена — 1000 румынских лей на одного человека.

Как проходит обмен

Мы планировали обменять 1000 грн.

Обменный курс в банке 28 марта — 0,15 гривен за лею. То есть за 1000 грн мы получили бы 150 лей.

Для обмена гривны потребовалось предъявить паспорт. Сотрудник банка также попросила назвать киевский адрес (адрес регистрации).

Все данные завели в систему. После этого попросили нас подождать, пока информацию проверят.

Проверка заняла около 20 минут и нас направили в кассу.

Но там оказалось, что запас наличной румынской валюты в банке исчерпался.

Нам пришлось покинуть отделение с пустыми руками.

Сегодня попробуем еще раз и расскажем о результатах.

Если вы уже пытались обменять наличную гривну где-то за рубежом, делитесь в комментариях. Ваш опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Источник: МинФин