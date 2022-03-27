НБУ временно отменил ряд тарифов на услуги Национальной платежной системы «Простір»

Национальный банк Украины на период действия военного положения отменил ряд тарифов на услуги Национальной платежной системы «Український платіжний простір». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

Такое решение принято для поддержки участников и партнеров НПС «Простір» и для обеспечения непрерывности функционирования системы в условиях военного положения

Так, Национальный банк временно не будет применять тарифы за:

сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС «Простір» (взималась ежемесячная плата);

сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект);

предоставление информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации);

информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные из которого обрабатывались в течение месяца).

Тарифы за все другие услуги и операции, предоставляемые или осуществляемые Национальным банком в НПС «Простір», продолжают действовать по-прежнему.

Читайте также: НБУ ослабил финмониторинг на время военного положения

Напомним

5 марта Национальная платежная система «Простір» временно отменила межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт системы.

Источник: МинФин