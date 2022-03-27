Финансы

Мосбиржа с понедельника возобновит торги всеми российскими акциями

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
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28 марта к торгам на Московской бирже будут допущены корпоративные, региональные и муниципальные облигации. При этом сохраняется запрет на короткие продажи таких бумаг, сообщает Центробанк агрессора.

Фото: aa.com.tr

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Также на бирже будут доступны все российские акции, а также акции иностранных компаний. Ранее на мосбирже торги проходили лишь 33 ценными бумагами.

Напомним

Московская биржа, самая крупная фондовая биржа России, закрылась 25 февраля, на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Биржа возобновила работу лишь 24 марта, после месяца простоя.

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По итогам первого дня торгов после месячного перерыва, индекс Московской биржи вырос на 4,43%. В пятницу, 25 марта, рынок акций РФ завершил торги в пятницу падением, индекс Мосбиржи снизился на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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