Уже вторая клиринговая система заблокировала счет Национального расчетного депозитария РФ

Европейская расчетно-клиринговая система Clearstream заблокировала счет Национального расчетного депозитария РФ. Это повлияет на получение купонов и дивидендов инвесторами с еврооблигациями и иностранными акциям, пишет Forbes.

Фото: intellinews.com

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Иностранный депозитарий Clearstream Banking уведомил Национальный расчетный депозитарий РФ (НРД) о блокировке его счета, говорится в сообщении на сайте НРД. Он получил уведомление 24 марта.

Это уже второй международный депозитарий после Euroclear, который из-за санкций против России приостановил проведение операций.

Операции в Clearstream не исполняются в связи с блокировкой счета, равно как и проведение выплат, говорится в сообщении НРД. Приостановлены также операции с ценными бумагами в системе Euroclear до получения компанией разъяснений от регулирующих органов.

Расчеты с ценными бумагами Euroclear тоже заблокировал, проведение выплат доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, не производится. Euroclear ограничил операции по счету НРД еще 18 марта в связи с санкциями Евросоюза против России.

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Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения документов и сведений в отношении депозитария компетентными регулирующими органами Люксембурга, заявил депозитарий.

Что это значит для инвесторов из РФ

Приостановка работы Clearstream и Euroclear означает, что российские инвесторы с еврооблигациями и иностранными акциями не смогут получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам, идущие через эти системы.

Источник: МинФин