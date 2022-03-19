Криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с приложением «Дiя»

Криптовалютная биржа WhiteBIT объявила об интеграции с украинским порталом государственных услуг «Дiя». Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на пресс-службу биржи.

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Благодаря интеграции проверка личности (KYC-процедура) на WhiteBIT для пользователей из Украины теперь занимает менее одной минуты. Для ее прохождения нужно нажать соответствующую кнопку в приложении «Дiя» и подтвердить передачу копий цифровых документов.

«Мы рады, что государство становится удобным сервисом, и наше сотрудничество с Министерством цифровой трансформации это подтверждает. Теперь наши клиенты могут пройти процедуру верификации в два клика», — рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним

Решение стало возможным после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона «О виртуальных активах», регулирующего оборот криптовалют на территории страны.

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Следует подчеркнуть, что закон «О виртуальных активах» вступит в силу после изменений в Налоговом кодексе, предусматривающих особенности налогообложения операций с криптоактивами. Такой законопроект уже проходит соответствующие процедуры в парламенте.

Источник: МинФин