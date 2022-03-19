Финансы

Как украинцам в Чехии получить финансовую помощь от Райффайзен

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
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Raiffeisen Bank в Чешской Республике предлагает украинцам, вынужденно покинувшим Родину, открыть счет и получить денежную помощь в размере 2 500 чешских крон (примерно 3 265 гривен). Об этом сообщается на сайте банка.

Фото: czechbanking.cz

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Как получить помощь

  • Посетить отделение Raiffeisen Bank в Чехии.

  • Предоставить паспорт или визу на проживание (регистрацию беженца).

  • Оформить с помощью работников отделения счет в местной валюте и установить мобильное приложение (которое доступно и на украинском языке)

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    Дополнительные 5000 крон

    Дополнительно украинцы могут получить 5000 чешских крон (около 6 530 гривен). помощи от Чешской Республики. Чтобы воспользоваться материальной помощью, необходимо:

  • Подать заявку в Бюро труда Чешской Республики. Бланк заявки можно распечатать и заполнить в пункте бюро.

  • Получить помощь можно на счет бесплатно открытый в Raiffeisen Bank CZ.

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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