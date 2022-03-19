Как украинцам в Чехии получить финансовую помощь от Райффайзен
Raiffeisen Bank в Чешской Республике предлагает украинцам, вынужденно покинувшим Родину, открыть счет и получить денежную помощь в размере 2 500 чешских крон (примерно 3 265 гривен). Об этом сообщается на сайте банка.
Фото: czechbanking.cz
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Как получить помощь
Посетить отделение Raiffeisen Bank в Чехии.
Предоставить паспорт или визу на проживание (регистрацию беженца).
Оформить с помощью работников отделения счет в местной валюте и установить мобильное приложение (которое доступно и на украинском языке)
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Дополнительные 5000 крон
Дополнительно украинцы могут получить 5000 чешских крон (около 6 530 гривен). помощи от Чешской Республики. Чтобы воспользоваться материальной помощью, необходимо:
Подать заявку в Бюро труда Чешской Республики. Бланк заявки можно распечатать и заполнить в пункте бюро.
Получить помощь можно на счет бесплатно открытый в Raiffeisen Bank CZ.
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Источник: МинФин