Как украинцам в Чехии получить финансовую помощь от Райффайзен

Raiffeisen Bank в Чешской Республике предлагает украинцам, вынужденно покинувшим Родину, открыть счет и получить денежную помощь в размере 2 500 чешских крон (примерно 3 265 гривен). Об этом сообщается на сайте банка.

Фото: czechbanking.cz

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Как получить помощь

Посетить отделение Raiffeisen Bank в Чехии.

Предоставить паспорт или визу на проживание (регистрацию беженца).

Оформить с помощью работников отделения счет в местной валюте и установить мобильное приложение (которое доступно и на украинском языке)

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Дополнительные 5000 крон

Дополнительно украинцы могут получить 5000 чешских крон (около 6 530 гривен). помощи от Чешской Республики. Чтобы воспользоваться материальной помощью, необходимо:

Подать заявку в Бюро труда Чешской Республики. Бланк заявки можно распечатать и заполнить в пункте бюро.

Получить помощь можно на счет бесплатно открытый в Raiffeisen Bank CZ.

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Источник: МинФин