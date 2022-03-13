Финансы

Правительство вводит поддержку фермеров

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
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Правительство утвердило решение, согласно которому государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

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Об этом в своем обращении заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Правительственный Портал.

По словам премьер-министра, аграриям также будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

«Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся», — говорится в обращении.

Эти решения имеют целью сохранение продовольственной безопасности, правительство внедряет план поддержки посевной кампании, «которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно».

Премьер-министр также сообщил, что Украина снабжена основными продуктами питания на ближайшие месяцы.

Денис Шмигаль напомнил, что правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически таких важных для продовольственной безопасности товаров как пшеница, гречка, мясо, масло, сахар и т. д.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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