Финансы

Укрпочта выпустит международную марку «Русский военный корабль, иди нах#й». Выбрали победителя конкурса

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 марта, 2022
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Укрпочта выпустит международную марку «Русский военный корабль, иди нах#й». Иллюстрацию-победитель уже определили. Об этом сообщила пресс-службакомпании.

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В частности, за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Как выбирали победителя

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта объявила национальный отбор иллюстраций на тему «Русский военный корабль, иди нах#й».

Победителя выбирали путем открытого голосования. Иллюстрация, собравшая больше всего голосов, будет напечатана на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.

«Марка обязательно будет международной, поэтому каждый сможет ее отправить в любую страну. Сроки сжаты, потому что очень хотим сами ее уже отправить», — заверил Смелянский.

Приводим еще несколько иллюстраций, которые также были среди фаворитов:

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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