Россиян полностью отрезали от наличной валюты

Центробанк РФ полностью запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и с валютных счетов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

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Только рубли

Теперь средства с валютного счета в банках россияне могут снять в любом объеме, но только в рублях. По предварительным ограничениям допускалась выдача в эквиваленте до $10 тыс.

Кроме того, с сегодняшнего дня (12 марта) средства, полученные в виде перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Такие ограничения будут действовать до 9 сентября 2022 года.

США запретили экспорт наличных долларов в РФ

Очередной порцией санкций в пятницу (11 марта) США запретили ввозить в РФ долларовые банкноты. Ранее аналогичные меры предпринял ЕС. Значительная часть валютных резервов Центробанка Р Ф также заблокирована санкциями.

Источник: МинФин