Прощай, Instagram: Россия заблокировала популярную соцсеть
Российская Генпрокуратура обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией, и попросила ограничить доступ к Instagram, пишет ЭП. Спустя несколько часов Роскомнадзор заявил, что заблокирует социальную сеть. Об этом идет речь на сайте кремлевского регулятора.
фото: mobile.twitter.com
1
В Роскомнадзоре заявили, что блокируют Instagram из-за призывов к насилию против россиян.
«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в частности военнослужащих», — пишут там.
Читайте также: Какие международные компании остаются в России. А кто уже ушел
Что произошло
Ранее технологический гигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения РФ в Украину.
Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента Р Ф Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко.
В то же время Генпрокуратура агрессора обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.
«В соответствии с Федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — заявили там.
Кроме того, РФ решила возбудить уголовное дело против компании по статьям в терроризме и подстрекательству к ненависти с угрозой применения насилия.
Читайте также:
Как писал «Минфин», 25 февраля Роскомнадзор (российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) объявил о начале «частичного ограничения доступа» к Facebook.
Источник: МинФин