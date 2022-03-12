Прощай, Instagram: Россия заблокировала популярную соцсеть

Российская Генпрокуратура обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией, и попросила ограничить доступ к Instagram, пишет ЭП. Спустя несколько часов Роскомнадзор заявил, что заблокирует социальную сеть. Об этом идет речь на сайте кремлевского регулятора.

фото: mobile.twitter.com

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В Роскомнадзоре заявили, что блокируют Instagram из-за призывов к насилию против россиян.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в частности военнослужащих», — пишут там.

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Что произошло

Ранее технологический гигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения РФ в Украину.

Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента Р Ф Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко.

В то же время Генпрокуратура агрессора обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.

«В соответствии с Федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — заявили там.

Кроме того, РФ решила возбудить уголовное дело против компании по статьям в терроризме и подстрекательству к ненависти с угрозой применения насилия.

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Как писал «Минфин», 25 февраля Роскомнадзор (российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) объявил о начале «частичного ограничения доступа» к Facebook.

Источник: МинФин