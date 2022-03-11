НБУ расширил список системно важных банков

По результатам ежегодного пересмотра НБУ обновил список системно важных банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Что изменилось в списке

В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Таким образом, в обновленном перечне теперь 14 учреждений.

Обновленный список

А-Банк,

Альфа-Банк,

Кредобанк,

ОТП Банк,

Ощадбанк,

Пивденный,

Приватбанк,

ПУМБ,

Райффайзен Банк,

Таскомбанк,

Укргазбанк,

Укрэксимбанк,

Укрсиббанк,

Универсал Банк.

Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».

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Напомним

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

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Источник: МинФин