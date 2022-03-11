Финансы

НБУ расширил список системно важных банков

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 11 марта, 2022
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По результатам ежегодного пересмотра НБУ обновил список системно важных банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Что изменилось в списке

В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Таким образом, в обновленном перечне теперь 14 учреждений.

Обновленный список

  • А-Банк,
  • Альфа-Банк,
  • Кредобанк,
  • ОТП Банк,
  • Ощадбанк,
  • Пивденный,
  • Приватбанк,
  • ПУМБ,
  • Райффайзен Банк,
  • Таскомбанк,
  • Укргазбанк,
  • Укрэксимбанк,
  • Укрсиббанк,
  • Универсал Банк.

Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».

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Напомним

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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