Финансы
НБУ расширил список системно важных банков
По результатам ежегодного пересмотра НБУ обновил список системно важных банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Что изменилось в списке
В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Таким образом, в обновленном перечне теперь 14 учреждений.
Обновленный список
- А-Банк,
- Альфа-Банк,
- Кредобанк,
- ОТП Банк,
- Ощадбанк,
- Пивденный,
- Приватбанк,
- ПУМБ,
- Райффайзен Банк,
- Таскомбанк,
- Укргазбанк,
- Укрэксимбанк,
- Укрсиббанк,
- Универсал Банк.
Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».
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Напомним
Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.
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Источник: МинФин