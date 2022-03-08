США могут отказаться от российской нефти

В Конгрессе подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти. Он также предусматривает приостановку нормальных торговых отношений с Россией, пишет Радио Свобода.

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О чем идет речь

Группа американских законодателей заявила о том, что ее участники подготовили законопроект о разрыве с Россией и Беларусью «постоянных нормальных торговых отношений», предусматривающих минимальные торговые тарифы.

«В то время, как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев, мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», — говорится в заявлении законодателей.

Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах.

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Какие будут последствия

Известно, что около 7% нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый Дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

Отмена статуса «нормальных торговых отношений» с Россией и Беларусью приведет к 30%-ному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют 3%. Основной экспорт России в США — нефть, металлы, в том числе платина и удобрения.

Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель — нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.

Источник: МинФин