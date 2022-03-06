Shell продолжает покупать нефть в РФ, но обещает передать прибыль Украине
Нефтяной гигант Royal Dutch Shell продолжает покупать российскую нефть, но будет вкладывать доходы от ее продаж в фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом заявила пресс-служба компании, передает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.
0
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram :
главные новости об инвестициях и финансах
5 февраля стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, невзирая на массовый отказ от российских энергоресурсов других компаний.
«Один вопрос к Shell: не пахнет ли украинской кровью для вас российская нефть?», — отреагировал на соглашение министр иностранных дел Дмитрий Кулебау в Twitter.
Вскоре после этого Shell опубликовала заявление, в котором объяснило свое решение. По словам компании, она будет выбирать альтернативу российской нефти, где это возможно, но такой переход не мог произойти мгновенно из-за роли РФ на глобальном рынке нефти.
«Это решение не далось нам легко, и мы понимаем силу чувств вокруг него», — говорится в заявлении.
Читайте также: РФ фактически признала дефолт: «недружественным» кредиторам разрешено отдавать долг в рублях
Shell заявила, что передаст всю прибыль от продажи российской нефти специальному фонду и вместе с гуманитарными организациями определит, как использовать эти средства с максимальной пользой для Украины.
Напомним
Некоторые европейские НПЗ после введения санкций уже перестали покупать российскую нефть. Российский Urals уже несколько дней продается с рекордной скидкой по сравнению с эталонной маркой Brent.
Источник: МинФин