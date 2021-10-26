Что будет с ценами на газ: в «Слуге народа» сделали важное заявление

Одним из важных вопросов для большинства украинцев в ближайшее время будет цена на газ, ведь европейские цены показывают рекордные результаты, а отопительный сезон только стартовал

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заверил, что тарифы на газ в Украине повышаться не будут. Он отметил, что его фракция будет категорически против повышения цен. Он отметил, что Украина пошла по стопам Европы, когда с началом газового кризиса все страны ввели государственное регулирование цены на наг, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Все прогнозы были до 15 гривен, когда цена стала до 40 гривен — вся Европа встала на дыбы. Они нам рекомендовали прийти к свободному рынку газа, а у себя сразу же отреагировали и ввели государственное регулирование цен на газ. Мы упредительно это сделали — заставили всех перейти на годовой продукт за 7,99 гривен», — рассказал Арахамия.

Ранее мы сообщали, что еще пять регионов Украины в ближайшие пару дней могут перевести в «красную» зоную