Биткоин обновил свой исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – вновь обновила исторический максимум.

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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила исторический максимум. Она превысила отметку в $ 35 000. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги на бирже

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:30 биткоин дорожает на 11,16%, до $ 35 634 .

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене до $ 35 887. Позже цена биткоина незначительно снизилась, на 9:00 он торговался чуть выше $ 35 500.

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По состоянию на 10:00 биткоин торговался по $ 34,801.

Предыстория

В середине декабря 2020 года криптовалюта впервые в истории преодолела отметку в $ 20 000.

3 января цена биткоина побила исторический максимум, достигнув $ 34,19 тыс. за монету.

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На следующий день цена криптовалюты существенно снизилась, достигнув отметки в $ 28,5 тыс. 5 января биткоин торговался по цене в $ 31,7 тыс.

Источник: МинФин