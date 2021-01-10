Китайский фондовый рынок достиг максимума с 2008 года

Китайский фондовый рынок вырос до максимальных значений со времен мирового экономического кризиса 2008 года.

Фото: bbc.com

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Китайский фондовый рынок вырос до максимальных значений со времен мирового экономического кризиса 2008 года. Об этом сообщает Financial Times.

Как изменился индекс

На момент закрытия торгов во вторник китайский индекс CSI 300 вырос на 1,9% до 5368 пунктов — самого высокого уровня закрытия за последние 13 лет, пишет издание.

Акции китайских компаний выросли больше чем на 50% после вызванного covid-19 минимума в марте 2020 года, отмечает FT.

Всего, по данным издания, за прошедший год инвесторы, которые ищут «убежище» от covid-19, и которых привлекло быстрое восстановление страны после пандемии, вложили в китайские акции и облигации более 1 трлн юаней ($ 150 млрд).

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Исполнительный директор Partners Capital Рональд Ван в разговоре с FT отметил, что ралли на фондовом рынке Китая, возможно, продолжиться в первой половине 2021 года, но будет замедляться по мере распространения в Европе и США вакцин от covid-19.

«Если эти вакцины сработают, экономика других стран восстановится, и мы увидим своего рода диверсификацию со стороны инвесторов», — объяснил Ван.

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Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в 2020 году Фондовый рынок Китая, несмотря на пандемию коронавируса, вырос на 27%. Быстрое восстановление страны после covid-19, череда IPO и рост цен на акции китайских компаний привели к тому, что их суммарная капитализация за год выросла на $ 4,9 трлн и достигла $ 16,7 трлн.

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Источник: МинФин