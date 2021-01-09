Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

В 2021 году валовой внутренний продукт Украины может вырасти на 3%, а в 2022 году — на 3,1%. Об этом говорится в январском обзоре Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

Фото: korrespondent.net

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Прогноз банка

Новый прогноз улучшен по сравнению с октябрем, когда рост ВВП Украины ожидался на уровне 1,5%.

В то же время прогноз падения экономики Украины на 2020 год сохранен на уровне 5,5%.

Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2022 году из-за замедления темпов внедрения структурных реформ.

Таким образом восстановление экономики Украины в 2021 году будет более медленным, чем рост мирового ВВП.

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Напомним

Правительство Украины прогнозировало спад экономики на 4,8% в 2020 году и ее восстановление на 4,6% в 2021.

НБУ ожидал спада на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4%.

Во Всемирном банке ожидали падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

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Источник: МинФин