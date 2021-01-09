В правительстве рассказали, скольким украинцам повысят пенсии в январе

Надбавку до 400 гривен в январе получит более 2 млн украинских пенсионеров. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.

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По словам министра, повышение получат граждане в возрасте от 65 лет, у которых имеется полный рабочий стаж: у мужчин — 35 лет, у женщин — 30 лет. Для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается до 2400 грн.

«Например, есть человек с параметрами пенсии в 2 тыс. грн., тогда она будет повышена на 400 гривен и будет 2400 грн. У кого-то пенсия 2100 грн, значит она будет повышена, на 300», — рассказала министр.

Как сообщила Лазебная, всего повышение коснется 2,2 млн человек. Средний размер повышения, для каждого из них будет разный.

Последующие повышения

Как сообщал «Минфин», с 1 марта пройдет индексация пенсий на 11%. А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

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При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.

Источник: МинФин