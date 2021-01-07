От 2021 года стоит ждать хороших новостей. Две причины надеяться

«Человечество никогда еще не достигало такого прогресса в лечении одной болезни всего лишь за год. В обычных обстоятельствах создание вакцины может занять десяток лет. В 2020 году многие вакцины были созданы за год», — цитирует ain блог сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Фото: DW

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«К сожалению, мы еще не полностью вне опасности. Компьютерные модели предсказывают, что пандемия может ухудшиться в ближайшие месяц или около того. Но все равно, есть две причины надеяться», — написал Гейтс.

Первая — маски, социальная дистанция и другие вещи, которые замедляют распространение вируса и спасают жизни в то время, пока готовятся вакцины.

Вторая: уже весной 2021 года вакцины и лекарства, о которых все читали в новостях, начнут оказывать глобальное влияние. И хотя какие-то ограничения и останутся (например, запрет собираться большому количеству людей), число заболеваний и смертей начнет снижаться. По крайней мере, в обеспеченных странах. И жизнь вернется к привычному режиму.

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«Прошлой весной, когда масштаб пандемии covid-19 становился понятным, я написал, что „это — как мировая война, но мы все сражаемся на одной стороне“. Я с радостью пишу: оптимистический прогноз о том, что мир объединился в борьбе против пандемии, оправдался. Мы бы не продвинулись настолько, если бы правительства, компании и ученые всего мира не работали вместе», — констатирует сооснователь Microsoft.

Это глобальное сотрудничество — одна из причин, которая вселяет надежду. И не только надежду на обуздание пандемии. По мнению Гейтса, также может предпринять конкретные шаги по другой чрезвычайно важной проблеме: изменению климата.

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«Год спустя, мне кажется, мы оглянемся на 2021 и решим, что он был лучше 2020-го. Это улучшение — возможно не такое значительное, но оно будет заметным, измеряемым шагом вперед для многих людей по всему миру», — прогнозирует он.

Источник: МинФин