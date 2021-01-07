Футбольная крипта: Киевское «Динамо» выпустит свою криптовалюту

Киевское «Динамо» совместно с блокчейн-компанией Moonwalk создадут первую в своем роде спортивную блокчейн-экосистему, ориентированную на фанатов клуба, сообщает Лига со ссылкой на Business Wire.

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Работая с Moonwalk, «Динамо» надеется увеличить свой доход на фоне отменяющихся матчей и пустых трибун в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, таким образом клуб хочет активировать участие фанатов в жизни команды. Они смогут зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме команды.

Болельщики смогут зарабатывать криптовалюту, активно участвуя в жизни сообщества, а затем тратить ее на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая, например, фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям.

Также фанаты смогут приобрести товары со скидкой на стадионе или заплатить за коллекционные предметы, доступные только для владельцев цифровых токенов.

Криптовалюта от киевского «Динамо» будет доступна в начале 2021 года.

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А что другие?

«Динамо» — не первая футбольная команда, которая решила выпустить криптовалюту. Как писал «Минфин», о таких же планах еще два года назад заявлял итальянский футбольный клуб «Ювентус».

Позднее «Ювентус» выпустил собственные токены JUV и коллекцию цифровых карточек с изображением своих игроков. Их можно приобрести через блокчейн-платформу Solare.

Источник: МинФин