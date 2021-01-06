Всемирный банк спрогнозировал, как будет расти экономика в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году произойдет рост мировой экономики на 4%. Впрочем, такой прогноз реалистичен только при условии, что уже начавшаяся вакцинация от коронавируса будет продолжаться в широких масштабах. Об этом Всемирный банк рассказывает в своем докладе «Перспективы мировой экономики», пишет 24 канал.

0

Что прогнозируют

Вероятнее всего, рост экономики будет «вялым» из-за отсутствия более решительных действий политиков по решению проблемы пандемии.

«Хотя мировая экономика снова растет после падения, пандемия привела к массе жертв и больных, бросила миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов»,

— убеждены аналитики ВБ.

Они советуют для политиков определить приоритетами ограничение распространения коронавируса и гарантирование массовой вакцинации.

Читайте также:В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль

«Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого роста экономики», — заявили во Всемирном банке.

Прогноз роста экономик:

США — 3,5%,

европейской зоны — 3,6%,

Япония — 2,5%,

Китай — 7,9%.

Итоги 2020 года

По оценке Всемирного банка, в прошлом году мировая экономика потеряла около 4,3%. ВВП большинства стран снизился, однако, например, Китая, который первым начал успешно бороться с пандемией, не сильно, но вырос — на 2%. В остальных странах ситуация следующая:

США — падение на 3,6%,

европейская зона — 7,4%,

Япония — 5,3%.

Напомним

Правительство Украины прогнозировало спад экономики на 4,8% в 2020 году и ее восстановление на 4,6% в 2021.

НБУ ожидал спада на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4%.

Во Всемирном банке ожидали падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин