Министр финансов: Курс гривны будет стабильным

Министр финансов Сергей Марченко считает, что в течение 2021 года курс гривны избежит резких колебаний. Такое мнение министр финансов высказал в интервью СМИ.

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«Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимания на обменники. Курс национальной валюты будет стабильным. Это — ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также — и позиция НБУ. Иначе и быть не может. Поэтому не стоит беспокоиться по поводу незначительных ситуативных колебаний», — сказал Сергей Марченко.

При этом он подчеркнул, что снижение курса — не всегда и не для всех хорошо. Поэтому колебания должны происходить в рамках определенных параметров.

«Резкая девальвация или ревальвация — это уже плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной», — говорит министр.

В госбюджете среднегодовой курс на 2021 год заложен на уровне 29,1 грн/$.

Мнение Главы НБУ

В конце 2020 года глава НБУ Кирилл Шевченко в своем интервью заявил, что ключевой политикой НБУ остается политика плавающего курса. При этом он в очередной раз подчеркнул, что у НБУ нет четкой цели для курса гривны относительно других валют.

«У Национального банка нет никаких таргетов для курса гривны. Когда речь идет о курсе, который закладывается в бюджет, то это курс, который закладывается на базе макропрогноза Министерства экономики, а не Национального банка», — говорит Кирилл Шевчекно.

2020 год курс гривны к доллару США на валютном межбанке завершил на отметке 28,30/28,33 гривны за доллар.

Источник: МинФин