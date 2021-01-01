Только 1 из 10 СЕО ожидает улучшение инвестклимата в 2021 году — ЕБА
Только 1 из 10 предпринимателей или владельцев бизнеса рассчитывают на улучшение ситуации с инвестициями в будущем году. Из максимальных 5 пунктов Индекса инвестиционной привлекательности инвестклимат Украины оценили на уровне 2,40. Об этом говорится в докладе экспертов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
Фото: interfax.com.ua
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Мнения СЕО
Такое серьезное падение рейтинга демонстрирует беспрецедентное ухудшение настроений руководителей компаний — членов ЕБА.
78% участников опроса — генеральных директоров считают существующее положение дел в сфере внутренних инвестиций крайне неблагоприятным. Лишь 6% называют нынешнее состояние инвестклимата адекватным. Остальные 16% склонны к более сдержанной оценке происходящего, считая ситуацию нейтральной.
Кроме того, в отчете ассоциации говорится, что в ближайшие месяцы 19% опрошенных и вовсе намерены свернуть свои инвестиционные программы вложений в национальную экономику. Динамика инвестиционного климата за последние три года такова, что начиная со второго квартала 2019 года ситуация с денежными вливаниями в стране только ухудшается.
Негативные факторы:
- Кризис судебной власти и отсутствие верховенства права.
- Значительная доля экономики находится в тени.
- Введение ограничительных мер из-за пандемии.
- Нестабильность налогового законодательства.
- Ситуацию вокруг КСУ.
- Прекращение сотрудничества с МВФ.
- Усложнения с налоговиками, таможенниками, правоохранителями и контролирующими органами.
Позитивные факторы:
- Быстрый экономическое восстановление после жесткого карантина.
- Контролированный уровень инфляции.
- Снижение учетной ставки НБУ.
- Стабильный курс гривны.
- Либерализация рынка земли.
- Введение электронных государственных сервисов.
Об исследовании
Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование «Индекс инвестиционной привлекательности Украины» с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны — выше 4 баллов. Для расчета индекса используется шкала Лайкерта, которая имеет 5 градаций, где: 1 — это крайне негативно, 5 — крайне положительно, 3 — нейтрально.
В этой волне опроса участвовали 101 руководитель крупнейших международных и украинских компаний.
Юридический партнер исследования — Василий Кicиль и Партнеры. Аналитический партнер — Gemius.
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Источник: МинФин